شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائي يمنح مايكل دوجلاس السعفة الذهبية الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76 عن منح مايكل دوجلاس السعفة الذهبية الفخرية، والتي سبق وحصل عليها فورست ويتيكر ، أنيس فاردا ، جان بيير لود ، جودي فوستر أو مانويل دي أوليفيرا.

يحصل مايكل دوجلاس على السعفة الذهبية في مهرجان كان، تقديراً لمسيرته الممتدة بالإضافة إلى مشاركته في السينما، ويمنح مهرجان كان دوجلاس التكريم خلال حفل الافتتاح الذي يُذاع على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري.

وكان تم الكشف عن البوستر الرسمي لـ مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ76، الصورة لجاك جاروفالو في موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وبطولة كاثرين دينوف وميشيل بيكولي وروجر فان هول.

وذلك بعد أن تم الإعلان عن تشكيلة الأفلام التي ستشارك فى مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76، ومن بعض الأفلام المقرر عرضها لأول مرة في المهرجان هي فيلم "Killers of the Flower Moon" لمارتن سكورسيزي والفيلم المرتقب بشدة "Indiana Jones and the Dial of Destiny"، ومن المقرر أن يقام مهرجان كان السينمائي في الفترة ما بين 16 إلى 27 مايو الجاري.

كما يلعب جوني ديب يلعب دور البطولة في فيلم "Jeanne du Barry" الذي سيفتتح المهرجان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "CNN".

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائى الدولى أيضًا "Asteroid City" لـ Wes Anderson ، و Todd Haynes "May / December"، وJonathan Glazer "The Zone of Interest"، وHirokazu Kore-eda "Monster"، و"La Chimera" لأليس رورواشر.

فيلم Steve McQueen المسمى “Occupied City” من المقرر أن يتم عرضه لأول مرة، كما يعرض فيلم "Strange Way of Life" لبيدرو المودوفار، من بطولة بيدرو باسكال وإيثان هوك.

كما ستعرض سلسلة The Idol لـ Sam Levinson التي عرضت على شبكة HBO ستعرض لأول مرة، على الرغم من أنها ليست في المنافسة على السعفة الذهبية وفي العام الماضي، حصل فيلم "Triangle of Sadness" على الجائزة الأولى.