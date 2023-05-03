شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار تعلن تغييرات فى قواعد دعم المرشحين عبر الإنترنت.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز الـ أوسكار، Oscars"، بـ مراجعة السياسات الخاصة بها خاصة بما يتعلق بحملات الدعم المرشحين عبر الإنترنت وذلك بعد الأزمة الخاصة بفيلم To Leslie's الذي تم ترشيح بطلته الممثلة الأنجليزية أندريا رايزبورو لجائزة أوسكار أفضل ممثلة بشكل مفاجئ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " avclub".



أندريا رايزبورو

وذلك بعد مجموعة من الحملات الموسعة على مواقع السوشيال ميديا، ومن ثم وجدت الأكاديمية أن وسائل التواصل الاجتماعي أثارت القلق خلال الموسم.

وبالتالي وافق مجلس إدارة الأكاديمية، على لوائح ترويجية جديدة، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالجوائز لموسم الجوائز خلال العام المقبل، كما كشفت الأكاديمية عن تغييرات أخرى على القواعد، ضمن بيان صحفي، تتعلق بالتوضيحات المتعلقة بالمناسبات والتجمعات الخاصة، والاتصالات العامة والمباشرة لأعضاء الأكاديمية، بالإضافة إلى طريقة لإنهاء انتهاكات اللوائح والعقوبات.

خاصة أنه قبل بداية ترشيحات العام الماضي، لم يتوقع معظم محللي جوائز "الأوسكار" أن يكون اسم الممثلة أندريا رايزبورو هو الول من حيث الترشيحات لـ جائزة أفضل ممثلة، ألا أنه عززتها الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي في اللحظة الأخيرة، وذلك بالإضافة إىل موافقات من مشاهير مثل جوينيث بالترو وكيت وينسلت وإدوارد نورتون خلال فترة التصويت.