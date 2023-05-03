شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيي حفل مباراة كأس السوبر بين الأهلى وبيراميدز فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان تامر حسني حفلا غنائيا على هامش مباراة كأس السوبر المصري الذي يقام بين الأهلي وبيراميدز بالإمارات، وذلك يوم الجمعة المقبلة الساعة 8 ونصف مساء.

وكان الفنان تامر حسني انفصل مؤخرا عن زوجته بسمة بوسيل بعد زواج دام 12 عاما، وأعلنت بسمة انفصالهما عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث كتبت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".

ليرد عليها تامر عبر حسابه: " "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 عاما مش هينة، وربنا يكتب لك كل الخير يا بسوم سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

وطرح النجم تامر حسنى، مؤخراً، فيديو كليب جديد لأغنية "رمضان كريم"، على موقع "يوتيوب"، احتفالاً بالشهر الكريم ويعتبر هذا الكليب هو الثانى لأغنية رمضان كريم بعد أن طرحها النجم تامر حسنى العام الماضى، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر.