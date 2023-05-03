شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم أحمد داود ودينا الشربينى "يوم 13" يحصد 17.5 مليون جنيه خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود ودينا الشربينى نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، حيث تصدر إيرادات الأفلام المعروضة في السينمات المختلفة على مدار الأسبوع الماضي، وحصد خلال الأسبوع إيرادات بلغت 6 ملايين و436 ألفا و864 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين 17 مليونا و533 ألفا و712 جنيها.

تدور أحداث فيلم "يوم 13" في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة، ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويبدأ الفيلم بموسيقى وأجواء مخيفة يغلب عليها الظلام، مع جملة غامضة "البعض يعتقد في عالم الأرواح.. والبعض الآخر لا يعتقد"، ويظهر أحمد داود وهو يتحدث حول المبيت في قصر مسكون والحاجة لنفي تلك الشائعة حتى يتمكن من بيعه، كما يظهر من الإعلان وقوع الفيلم في زمنين مختلفين، حيث يظهر مع داود كل من شريف منير ودينا الشربيني، فيما تظهر جومانا مراد وأحمد زاهر ومحمود عبد الغني ونسرين أمين في زمن قديم، فيما تقع ظواهر غريبة داخل المنزل مع صرخات نسائية وزجاج ينكسر يتم الكشف عن وقوع جريمة قتل داخل القصر.