شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا فى إطلالة بيضاء فى حفل ميت جالا.. وصلت متأخرة عدة ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة ريهانا متأخرة على سجادة حفل ميت جالا، وهى أحد أكثر ضيوف الحفل المنتظرين، وظهرت بعد ساعات على افتتاح السجادة البيضاء للحضور.

وبوصول النجمة الأساسية إلى حفل "ميت جالا" اختتم الجزء العام من فعاليات الحدث، أي السجادة الحمراء "بيضاء اللون"، بإطلالتها بفستان أبيض فخم من توقيع "فالنتينو" تعلوه سترة بيضاء اللون ضخمة الحجم ومزيّنة بأزهار كاميليا كبيرة الحجم أيضًا، وفقا لموقع CNN بالعربية.



ريهانا وآيساب روكى

وارتدت ريهانا قفازات تظهر الأصابع مع نظارات شمسية مزينة برموش كثيفة، احتفاء بأسلوب المصمم الراحل الشهير كارل لاجرفيلد، الذي احتفى به متحف المتروبوليتان للفنون هذا العام

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وتحت السترة الضخمة، كشفت ريهانا عن فستانها الضيق بحمالات كتف رفيعة، ورافقها إلى الحفل آساب روكي، الذي ارتدى إزارًا إسكتلنديًا مخططًا باللون الأحمر فوق جينز مهترئ، وسترة بدلة سوداء مع ربطة عنق رفيعة.



ريهانا

وارتدى روكي نظارات شمسية أيضًا، التي تعد بمثابة عنصر أساسي بإطلالة كارل لاغرفيلد اليومية، وتكريماً لـ"عرائس شانيل"، اللواتي كنّ يختتمن عروض الأزياء التي قادها لاغرفيلد عندما كان يترأس دار الأزياء الفرنسية، اعتمدت ريهانا إطلالة مشابهة.

وارتدت الرئيسة المشاركة لحفل ميت جالا، دوا ليبا، إحدى فساتين الزفاف المصممة ببراعة من مجموعة خريف/شتاء 1992 للأزياء الراقية لـلاجرفيلد، باستثناء الزينة العرائسية التي جاءت معها.