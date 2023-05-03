عمرو دياب يُحيي حفلاً ضخماً في أبو ظبي «9 سبتمبر»

يستع النجم عمرو دياب لإحياء حفل ضخم يوم 9 من شهر سبتمبر القادم في جزيرة ياس بإمارة أبو ظبي في دولة الأمارات.وروج الهضبة للحفل من خلال طرح البوستر الدعائى له عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، وعلق عليه، قائلاً: «التذاكر متحاة على هذا اللينك».

حفلات عمرو دياب:

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا مجموعة من الحفلات الغنائية عقب انتهاء الشهر الكريم وكانت البداية مع حفله الشهير بالغردقة والذي أقيم يوم 23 من شهر إبريل الماضي ، ثم أحيا حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم ٢٨ من نفس الشهر.

ويستعد خلال هذه الفترة إلى أحياء حفل غنائى يوم 12 من شهر مايو الحالي داخل الجامعة الامريكية بالقاهرة وذلك بمناسبة مرور 40 عام على أول ألبوم له.

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