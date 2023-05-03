شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم بنات عبد الرحمن في سويسرا وإيطاليا وهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان في عدد من الدول الأوروبية خلال شهر مايو الجاري، إذ تبدأ جولته ليعرض في سينما كينو ميرينجن في سويسرا يوم الأحد 7 مايو الساعة 7 مساءً، ويوم الاثنين 8 مايو الساعة 8 مساءً.

يتجه فيلم بنات عبد الرحمن عقب ذلك لإيطاليا بمدينة ميلانو يومي الأربعاء 10 مايو والسبت 20 مايو في نوفو أرمينيا سينما، ثم يختتم الجولة في مركز منتدى جرونينجن الثقافي في هولندا يوم السبت 13 مايو الساعة 1 ظهرًا.

وتعد تلك الجولة استكمالًا لرحلة بنات عبد الرحمن في أوروبا إذ زار على مدار الشهور الأخيرة عدة مدن أوروبية شارك فيها بالعديد من المهرجانات من بينها مهرجان سينما الجنوب في ليون بفرنسا، ومهرجان يوراسيا السينمائي الدولي بولندا، ومهرجان أرابيسك السينمائي في النرويج، مهرجان مؤسسة أفلام في مارسيليا، مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، ومهرجان الفيلم العربي في ألمانيا.





جوائز بنات عبد الرحمن

وكانت جوائز بنات عبد الرحمن وصلت إلى 4 جوائز دولية إذ فاز بجائزة الجمهور في مهرجانات سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة في فلورنسا، ومهرجان إسبينيو السينمائي للمخرجين الجدد والعمل الأول بالبرتغال، ومهرجان الفيلم العربي في سان دييجو بأمريكا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول. كما نال تنويه خاص في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.

حصل بنات عبد الرحمن على جولة من العروض التجارية في العديد من الدول العربية بدأت في عام 2022 وكان أحدث محطاتها في مصر حيث أصبح أول فيلم أردني ينطلق تجاريًا في دور العرض المصرية، وكان الفيلم قد عُرض في تونس كما حصل على عروض في الإمارات العربية المتحدة، وكانت العروض قد انطلقت مع بداية شهر سبتمبر ، وأيضاً استمر عرض الفيلم في السينمات الأردنية 10 أسابيع على التوالي إلى جانب أسبوعين من العروض الخاصة، ليصبح بذلك أول فيلم أردني يحقق هذا الإنجاز، كما كان قد شارك في مهرجان عمّان السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ونفذت التذاكر بمجرد الإعلان عنها، وسبق للفيلم أن انطلق في دور العرض السعودية والكويتية.

شارك الفيلم في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية. كما افتتح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، كما شارك في مهرجان الفيلم العربي في ألمانيا، ومهرجان كالجاري للأفلام العربية في كندا ومهرجان الفيلم اللبناني في كندا.

بنات عبد الرحمن هن 4 أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسرارًا جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.

الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي.