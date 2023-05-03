شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الممثل أحمد إبراهيم بجلطة فى المخ ومحمد على رزق يطلب الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد على رزق إصابة الفنان أحمد إبراهيم بجلطة في المخ، ونقله إلى المستشفى، وكتب رزق على حسابه بموقع فيس بوك :"الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ، رجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة".



محمد على رزق

وبدورة تمنى الفنان شريف إدريس السلامة لصديقه أحمد ابراهيم وكتب على حسابه بموقع فيس بوك:"الف مليون سلامه يا احمد ربنا يشفيك ويعفو عنك يارب دعواتكم للصديق وعشرة العمر الفنان احمد ابراهيم".



شريف ادريس

يذكر أن أحمد إبراهيم بدأ مشواره في التمثيل خلال فترة التسعينات وشارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها أفلام " ولا في النية أبقى، امرأة وامرأة، بونو بونو، العاصفة، قلب جرىء، فرح، انت عمرى، بحبك وبموت فيك، كلام في الحب، الجزيرة، الريس عمر حرب، بدل فاقد، الفاجومى، حظ سعيد، سالم أبو أخته، وقفة رجالة".

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها قاسم أمين، أوراق مصرية، إمام الدعاة، الأصدقاء، رجل الأقدار، أنوار الحكمة، عواصف النساء، أحلام هند الخشاب، المنصورية، وعد الحر، بنت بنوت، عايش في الغيبوبة، حنان وحنين، الامام المراغى، امرأة فوق العادة، ناصر، كلام نسوان، أنا قلبى دليلى، أهل كايرو، الجماعة 1، خاتم سليمان، جوز ماما مين، احنا الطلبة، الزناتى مجاهد، ربيع الغضب، عد تنازلى، الرجال العناب، امبراطورية مين ،يونس ولد فضة، جراند أوتيل، لدينا أقوالاً أخرى، ممنوع الاقتراب أو التصوير، وسلسال الدم.