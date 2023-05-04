حمادة هلال ضيف "يحدث في مصر" مع شريف عامر

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الإعلامي شريف عامر، الفنان حمادة هلال في برنامجه "يحدث في مصر"، الليلة، على شاشة Mbc مصر .

ومن المقرر أن يكشف حمادة هلال كواليس "المداح أسطورة العشق"، الذي عرض في رمضان الماضي 2023، بجانب أعماله الفنية القادمة .

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مسلسل "المداح" الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عز وعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا

السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرمو ميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.