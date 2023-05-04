شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام تسجيلية وحفل كونسرفتوار وورش فنية للأطفال بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أكاديمية الفنون خلال اليوم الأربعاء برئاسة الدكتورة غادة جبارة، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والتى تمت خلال المعاهد التابعة لها ومنها إقامة حفل فصل الدكتور علاء الدين عبد الله رئيس قسم الوتريات بالمعهد العالى للموسيقى كونسرفتوار وذلك بمشاركة السوبرانو المصرية داليا فاروق على مسرح مدرسة الفنون بالأكاديمية.

كما واصل نادى السينما التسجيلية بالمعهد العالى للفنون الشعبية التابع لأكاديمية الفنون استئناف ثانى فعالياته بعرض أفلام الحرف الشعبية تحت إشراف الدكتورة ولاء محمد رئيس قسم مناهج الفولكلور بقاعة السينما بمتحف الفنون الشعبية.

بجانب الإعلان عن ورشة لتعليم أساسيات التمثيل للأطفال على مسرح نهاد صليحة بالتعاون مع المركز الأكاديمى للثقافة والفنون سيد درويش.



د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمة الفنون إن النشاط المكثف الذى تشهده الأكاديمية من خلال الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية يأتى فى إطار خطة الدولة للتنمية التى عبرت عنها القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى شدد على أن المشروعات التنموية بمختلف أنشطتها التى تشهدها البلاد فى مختلف محافظاتها لا يمكن أن تسير بمنعزل عن الثقافة والفنون وتنمية الحس الجمالى والفنى، لذلك كان حرصت الدولة المصرية على إنشاء مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت "جبارة" لـ"الخليج 365" أن الدولة المصرية حريصة على دعم الثقافة والفنون من منطلق الوعى بأهمية هذا التراث العظيم الذى تمتلكه الدولة المصرية سواء تقديم الدعم والرعاية عبر وزارة الثقافة ممثلا فى الدكتورة نيفين الكيلانى التى تحرص على حضور ومتابعة كل الفعاليات تقوم بها الأكاديمية.

وأكدت "جبارة" على أن النشاط المكثف الفنى والثقافى لأكاديمية الفنون عبر معاهدها المختلفة بالتزامن مع انطلاق أولى جلسات الحوار الوطنى يعزز من رؤية الدولة للتنمية، وهى ضرورة التكامل بين مختلف دعائم النهضة من خلال الحوار الجاد و المشروعات التنموية وتنمية الحس الجمالى والفنى والاعتزاز بالتراث الثقافى المصرى.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عوض عميد معهد البالية إن المعهد يستعد خلال الأيام المقبلة لتقديم باليه "دون كيشوت" على مسرح الأوبرا أحدى أيقونات المسرح العالمى لفن العالمى وذلك من عبر طلبة المعهد الباليه وهو ما يؤكد المستوى الرفيع الذى يتمتعون به

وأضاف "عوض: "أن معهد الباليه يعد من أيقونات مصر الثقافية والفنية وعمل منذ إنشائه على تقديم العديد الراقصين من أصحاب المواهب الفنية الراقية، ممن حفروا أسماءهم فى ذاكرة فن الباليه، من خلال العروض العالمية التى شاركوا بها واستطاعوا من خلالها التعبير عن امكاناتهم العالية وموهبتهم الكبيرة.



د.عاطف عوض عميد معهد الباليه وقال الدكتور محمود صلاح مدير مدرسة الباليه بأكاديمية الفنون أن الباليه المصرى يتمتع بالسمعة العالمية والقدرة على أداء المسرحيات العاليمة والتى تحتاج لمستوى أحترافى معين يرجع إلى المعايير الدقيقة التى يتم وضعها فى اختيار العناصر المنضمة للمدرسة حيث يتم شروط وقواعد لا يمكن الحيد عنها أو تجاوزها تضمن اختيار اكفأ العناصر منذ الصغر للإنضمام لمدرسة الباليه ورعايتها وامدادها بأحدث النظم التدريية والدراسية المطبقة فى أكبر المعاهد الدراسية لفن الباليه.

وشدد "صلاح" أن المستوى المتقدم والأحترافى الذى يتمتع به طلاب الأكاديمية يجعلهم دائما محل اهتمام ومشاركة مستمرة من القائمين على الفعاليات الفنية سواء فى الحفلات أو الأعمال الدرامية المختلفة .