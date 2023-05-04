شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى: سعيدة لتقبل الجمهور كوميديا فيلم "رمسيس باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عن سعادتها بنجاح فيلمها الأخير "رمسيس باريس" الذى يعرض حاليا بدور العرض، وقالت في تصريحها لـ ”الخليج 365” الحمد لله على نجاح الفيلم، وخاصة انها تجربة كوميدية كنت أتمنى أن يتقبلها الجمهور، لافتا أن شخصيتها في الفيلم هي قريبة من شخصيتها الحقيقية وخاصة في خفة الدم.

وأشارت هيفاء إلى إنها كانت تشعر بسعادة أثناء تصوير الفيلم وخاصة أن الكواليس كانت تضم نجوم كبار في عالم الكوميديا، وشعرت معهم بجو أسرى وصداقة.

وأضافت الفنانة اللبنانية أنها فى هذا الفيلم لأول مرة تخوض تجربة التلحين فى أغنية " خليك يا حظ فير " وسعيدة لنجاحها.

من ناحية أخرى قالت هيفاء إنها بصدد تجهيز عددا من الأغانى الجديدة على أن تختار أغنية لطرحها خلال الأيام المقبلة.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

وأشاد الجمهور بمستوى الضحك والكوميديا المميزة فى الفيلم رمسيس باريس، وخرج الجمهور من القاعات يتحدث عن محتوى الفيلم وقصته التى تدور حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون لموقف يجعلهم يطيرون إلى باريس، ومن هنا تبدأ رحلة هؤلاء الأصدقاء.

وشهدت الأسابيع الماضية تكثيف الشركة المنتجة للفيلم من عمليات الدعائية الخاضة بالفيلم، وكان آخرها طرح الأغنية الدعائية التى يغنيها فريق شارموفرز ومطربة الراب بيري، وذلك على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، والأغنية من كلمات وغناء أحمد بهاء وبيري، وسبقها طرح البرومو والأفيش الرسمى.