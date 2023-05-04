شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تطلق أولى حفلات سلسلة رعاية أطفال وشباب الموهوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة وبفكرة نفذها الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا اقيم على المسرح الصغير اولى حفلات سلسلة ( رعاية اطفال وشباب الموهوبين ) الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

وقال رئيس الأوبرا أن مصر تمتلك ثروة من النابغين الذين يتمتعون بمواهب فذة، وأضاف أن الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير حراس الموسيقي القادرون على منافسة المستويات الفنية العالمية حيث نجحوا فى اتقان عزف عدد من أصعب الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لعظماء المؤلفين بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم على يد مشرفهم الفنى الدكتور مصطفي جرانة بالمعهد العالى للكونسرفتوار وهم الواعدون شادي بدر ويوسف شندي ومازن علاء ويوسف أشرف، ووجه التحية للمشاركين بالحفل مؤكدا انهم امتدادا للعظماء من مفردات قوى الوطن الناعمة امثال عمر خيرت ، رمزي يس ، مارسيل متي وغيرهم .

جدير بالذكر أن المشاركون بالحفل فى مراحل دراسية مختلفة ( الابتدائية - الاعدادية - الثانوية ) وقاموا بتقديم مؤلفات عالمية هى ابتکارات من صوتين لـ پوهان سباستیان باخ - صوناتين لـ لودفيج فان بيتهوفن - فالس لـ فريديريك شوبان - لحظات موسيقية لـ فرانز شوبرت عزفهم مازن علاء ، دراسة لـ موریتس موسكوفسکی - سوناتا لـ فرانز شوبرت - طائر القبر جلينكا ، بلاكرييف - ختام اوبرا دون كارلوس لـ فرانز لیست عزفهم یوسف شندی ، سوناتا لـ فرانز شوبرت - الراعى لـ فرانز ليست لعبهما يوسف اشرف ، سوناتا لـ لودفيج فان بيتهوفن - دراسة لـ كارل تشرفى - سكيرترو لـ سيرجى بروكوفيف - اعادة صياغة لاجزاء من اوبرا ريجوليتو التى كتبها فيردى لـ فرانز ليست عزفهم شادى بدر