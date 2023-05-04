شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم العراقى "جنائن معلقة" يفوز بـ 3 جوائز من مهرجان مالمو للسينما العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفيلم العراقى "جنائن معلقة" للمخرج أحمد ياسين بـ 3 جوائز فى مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وهى: جائزة أفضل فيلم، وأفضل سيناريو، وأفضل ممثل ذهبت لـ حسين محمد جليل.

وشهد المهرجان تكريم النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم افتتاح المهرجان "حُمّى البحر المتوسط" للمخرجة الفلسطينية مها حاج، في عرضه السويدي الأول بعد جولة ناجحة في المهرجانات بدأها بالعرض في مهرجان كان السينمائي العام الماضي ضمن مسابقة نظرة ما، حين حصل الفيلم على جائزة أحسن سيناريو، قبل أن يبدأ رحلة شارك فيها بمهرجانات عديدة من بينها شيكاغو وسراييفو وطوكيو وهونغ كونغ وساو باولو.

وضمت المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 17 فيلمًا، بالإضافة لأربعة أفلام في برنامج "ليالي عربية"، فيلمين في برنامج "أفلام تستحق المشاهدة"، فيلم في عروض المدارس، فيلمين للأسرة، ثلاثة أفلام سعودية قصيرة في عرض خاص، وخمسة أفلام ضمن برنامج الأصوات المسموعة (البرنامج الذي ينظمه المهرجان بدعم معهد الفيلم السويدي بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدعم المواهب في الأردن).

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من المنتج التونسي توفيق قيقة، الممثلة المصرية هنا شيحة، الناقد المقدونية مارينا كوستوفا، الممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، ومهند البكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بينما تكونت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من الممثل اللبناني نيقولا معوّض، المنتج الفرنسي دانيال زيسكند، والمخرجة السعودية ضياء يوسف الهلال.