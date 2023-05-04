شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيي حفلاً غنائيًا في متحف الحضارات بالقاهرة.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة أصالة لإحياء حفل غنائي ضخم في القاهرة غدا الجمعة، في حديقة متحف الحضارات، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات فى مصر.



حفل أصالة

وروجت للحفل من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل، معلقة عليه: "أهلي و حبايبي بمصر العظيمة كل سنة وانتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي يوم ٥ مايو، نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي".

وتبدأ المطربة السورية أصالة جولة فنية جديدة من نوع مختلف، حيث تحيى مجموعة حفلات فى عدد من الدول العربية وستقوم في كل حفل منها بالكشف عن أسرار من حياتها وذلك من خلال فيلم قصير يتم عرضه قبل الحفل.

‎تبدأ أصالة تلك الجولة الغنائية من العاصمة المصرية القاهرة، تقوم فيها بإحياء حفل كبير يعرض قبله فيديو قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات، وتكمل أصالة جولتها في عدة دول عربية بعد مصر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

‎ويستعرض الفيلم القصير الذي يعرض للجمهور على المسرح بعد صعود أصالة، أسرارا عن حياتها لا يعرفها الجمهور ولم تتحدث عنها من قبل، ستكشفها لأول مرة مثل علاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها وكذلك كيفية التحضير للكثير من أعمالها.