حنان أبوالضياء تكتب:فيلم »الملكة كليوباترا«.. تدليس تاريخى له أبعاد سياسية خطيرة

ياسر رشاد - القاهرة - المنحدرون من أصل أفريقى يزعمون أن الفراعنة والمصريين القدماء كانوا من السود بالكامل

الكثيرون يرفضون دوما فكرة المؤامرة على مصر وتاريخها ؛ ولكن جاء الإعلان الترويجى لفيلم وثائقى عن الملكة كليوباترا، الذى بثته شبكة «نتفليكس» فى الأيام الماضية، والذى سيعرض كعمل فنى فى 10 مايو، ليؤكد حقيقة تلك المؤامرة، التى حظت بسلسلة من الانتقادات عبر المنصات المصرية، بسبب إظهار الملكة التى حكمت مصر وذات الأصول اليونانية ببشرة سمراء.

الفيلم يقدمها كآخر فرعون مصرى، حيث تحارب كليوباترا لحماية عرشها وعائلتها وإرثها فى دراما وثائقية؛ تضم إعادة تمثيل ومقابلات الخبراء. بطولة: جادا بينكيت سميث، أديل جيمس، كريج راسلتروى؛ تلك الحلقات بمثابة موسمًا جديدًا من مسلسلات نيتفليكس الوثائقية، «الملكات الأفريقية». الذى يستكشف كل موسم حياة ملكة أفريقية بارزة ومبدعة. ركز فى الموسم الأول على نجينجا، الملكة المحاربة من القرن السابع عشر لإندونجو وماتامبا.

يستكشف الموسم الثانى حياة كليوباترا، أشهر امرأة فى العالم وأكثرها قوة والتى أسيىء فهمها؛ هى ملكة جريئة جاء جمالها ورومانسيتها لتطغى على عقلها.. الأزمة تكمن فإن هذا الجزء يروج للمركزية الأفرو، وهى أيديولوجية تدعم كون الأمريكيين الأفارقة هم المصريون الأصليون. وفى الحقيقة تلعب جادا بينكيت سميث زوجة ويل سميث دورًا كبيرًا فى ترسيخ هذا المفهوم.

الأزمة تكمن فى أن المنحدروين من أصل أفريقى يزعمون أن الفراعنة والمصريين القدماء كانوا من السود بالكامل، ونحن المصريون سرقوا هوياتهم. وفى الواقع أن تراث كليوباترا كان موضوع الكثير من الجدل الأكاديمى، والذى غالبًا ما تم تجاهله من قبل هوليوود. ولكن ما تحاول تلك السلسلة تقديمه هو تدليس تاريخى؛ له ابعاد سياسية خطيرة.

الجدير بالذكر أن أول أعمال هذه السلسلة «African Queens: Njinga» عن الملكة المحاربة من القرن السابع عشر فى منطقة هى أنجولا الحالية، وتتميز بمزيج من التمثيل الدرامى والمقابلات مع خبراء أكاديميين بارزين.

بدأت أزمة كليوباترا بعد تداول الإعلان الترويجى مما أثار وزارة السياحة والآثار المصرية، ونشرت بيانًا مطولًا على Facebook. الذى أكد أن العديد من الخبراء فى مصر يتفقون على أن «الملكة كليوباترا كانت ذات بشرة فاتحة ولها سمات يونانية». وأشارت الوزارة إلى العملات المعدنية والتماثيل من ذلك الوقت، بحجة أنها تظهر امرأة فاتحة البشرة، تمشيًا مع أصل كليوباترا اليونانى المقدونى. بالنسبة لمصطفى وزيرى، رئيس المجلس الأعلى للآثار، فإن تصوير كليوباترا على أنها سوداء ليس أقل من «تزوير للتاريخ المصرى». إلى جانب أن شكواه «بعيدة كل البعد عن أى عنصرية عرقية، مؤكدًا الاحترام الكامل للحضارات الأفريقية».

يجيء دفاع المخرجة تينا جرافى عن اختيار اختيار الممثلين فى مقال منشور Variety. ليؤكد أن الأمر مقصود وليس وليد مصادفة، تقول «جرافى»: «لماذا لا تكون كليوباترا مصابة بالصبغة؟ ولماذا يحتاج بعض الناس أن تكون كليوباترا بيضاء؟ يبدو أن قربها من البياض يعطيها قيمة، ويبدو أنه مهم حقًا لبعض المصريين»، بل أنها تدعى كذبًا أنه مستهدفة من قبل «حملة كراهية ضخمة على الإنترنت» استهدفتها منذ أن وافقت على المشروع. وتقول اتهمنى المصريون: بـ«الغسيل القذر» و«سرقة» تاريخهم. هدد البعض بإفساد مسيرتى المهنية - الأمر الذى أردت أن أخبرهم أنه أمر مثير للضحك!

الغريب أنها تعترف بأنها «لا تعرف على وجه اليقين» ما إذا كانت كليوباترا سوداء.

فى الحقيقة أن طمس الإرث الضخم لكليوباترا، ملكة المملكة البطلمية فى مصر، من خلال المناقشات المعاصرة المختزلة حول هويتها. جاء بعد أن أصدرت Netflix مقطعًا دعائيًا للدراما الوثائقية الملكة كليوباترا المكونة من أربعة أجزاء، بطولة أديل جيمس، الممثلة السوداء. يتم سرد المسلسل أيضاً بواسطة جادا بينكيت سميث، التى قالت إنها تريد أن يمثل البرنامج «النساء السوداوات».

الغريب أن ثمة حشدًا كبيرًا للكلام عن الهوية العرقية لكليوباترا ووضع السم فى العسل بقولهم أنها غير تاريخية لأنها تعكس وجهات النظر المعاصرة حول العرق بدلاً من كيفية فهم الناس فى العصور القديمة. يقول بعض الخبراء إنهم يسلطون الضوء على المفهوم الحديث للعرق الذى أصبح سائدًا خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.

تقول ريبيكا فوتو كينيدى، الأستاذة المشاركة فى قسم الكلاسيكيات فى جامعة دينيسون، لمجلة تايم: «إن السؤال عما إذا كان شخص ما» أسود «أو» أبيض هو أمر عفا عليه الزمن»، ويقول المزيد عن الاستثمارات السياسية الحديثة أكثر من محاولة فهم العصور القديمة وفقًا لشروطها الخاصة.

وتضيف قائلة: «إذا أردنا أن نكون أكثر دقة من الناحية التاريخية، فنحن بحاجة إلى فهم كيف اعتبرت الشعوب القديمة أعراقها بدلاً من إضفاء الطابع الكونى على آرائنا وإلغاء تاريخها».

وتؤكد أن ما يجب معرفته عن كليوباترا، آخر فرعون مصر، والمناقشات حول هويتها. وإن كانت كليوباترا السابعة سابع حكام مصريين، ولكن الأكثر شهرة، يحمل هذا الاسم. كانت آخر من سلالة بطليموس حكمت مصر بعد 5000 سنة من الحكم الفرعونى، استمر حكمها لمدة 21 عامًا قبل أن تموت منتحرة فى 30 أغسطس قبل الميلاد.

كانت كليوباترا هى الثانية من بين خمسة أطفال ولدوا للملك بطليموس الثانى عشر وزوجته كليوباترا ف. تريفانيا. أجرت دراسات طبية، بالإضافة إلى تعلم الفلسفة والبلاغة والخطابة، وكان يُعتقد أنها تتحدث العديد من اللغات، بالإضافة إلى لغتها الأصلية اليونانية. كانت كليوباترا أول حاكم بطلمى يتعلم اللغة المصرية الأصلية، وهى لغة منقرضة الآن ينحدر منها الأقباط المنطوقون. (العربية المصرية هى اللغة العامية الأكثر استخدامًا فى مصر اليوم).

عند وفاة والدها، اعتلت كليوباترا العرش عام 51 قبل الميلاد، وتقاسمت مع أحد أشقائها الأصغر بطليموس الثالث عشر. لكنها ادعت فى النهاية ما يسمى بالتاج المزدوج، لتحل محل شقيقها كحاكم وحيد.

تنحدر سلالة بطليموس من جذور يونانية مقدونية وحكمت مصر القديمة خلال عصرها الهلنستى، وكانت الزيجات تحدث عادة داخل الأسرة. تأسست الأسرة عندما غزا الإسكندر الأكبر مصر عام 323 قبل الميلاد.

الجزء من سلالة كليوباترا الذى لا يزال لغزا هو جزء من سلالة والدتها وجدتها. ومع ذلك، يقول العديد من الخبراء أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المرأة كانت سوداء.

كما كتب دوان دبليو رولر، الأستاذ الفخرى للكلاسيكيات فى جامعة ولاية أوهايو، لمدونة مطبعة جامعة أكسفورد فى عام 2010، «بافتراض أن جدة كليوباترا لم تكن من الأصل اليونانى المقدونى التقليدى، فإن السؤال الذى يطرح نفسه أنها إذا لم تكن مقدونية، فربما كانت مصرية، أجداد كليوباترا، ربما كان هناك عنصر مصرى».

يقول «كينيدي»: «كان من الممكن أن تكون يونانية ومقدونية ومصرية ورومانية فى نفس الوقت». وتشير إلى أن الثغرات الموجودة فى شجرة عائلة كليوباترا تترك مجالًا للناس لإساءة تفسير الهوية المصرية الأصلية على أنها سوداء.

يقول «كينيدي»: «الحقيقة هى أنه يمكن للمرء أن يقول إنه

كان هناك قدماء المصريين الذين سنعتبرهم اليوم «سودًا» بقدر ما كانوا أفارقة غير عرب وغير فينيقيين». تلاحظ أن الإشارات إلى المصريين ذوى البشرة السوداء موجودة فى النصوص القديمة، ولكن هناك عنصرًا جنسانيًا فى هذا: «أيديولوجيًا، ارتبطت النساء ببشرة شاحبة أو«بيضاء» والرجال ذوى بشرة داكنة أو«سوداء».«هذا تقسيم وليس إثنيًا أو عرقيًا بيولوجيًا حديثًا».

يضيف «كينيدى أن التمثيلات المرئية لكليوباترا التى كانت أكثر شبهاً بالحكام المصريين تم التغاضى عنها تاريخيًا لصالح تشابهها على العملات المعدنية، والتى تتماشى بشكل أكبر مع الأيقونات اليونانية القياسية.

هذه الأشياء مخصصة لجمهور مختلف وتعكس جوانب مختلفة من هوية كليوباترا. لا ينبغى أن نفصل بينهما.

الجدل الفوضوى حول كليوباترا نتاج الفكر الأنثروبولوجى الغربى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولا سيما خلال عصر التنوير الأوروبى.

تقول «كينيدي»: «هناك ميل فى العالم الحديث للتركيز على شخصيات مشهورة من الماضى تمثل الحضارات». وتضيف أنه ستكون هناك دائمًا مجموعات تريد أن تتسطح وتطالب بكليوباترا، بطريقة أو بأخرى، لتناسب روايتها.

الرائع أنه بعد أكثر من 2000 عام من وفاتها، أثارت المرأة التى كانت تربطها علاقات حب مع يوليوس قيصر ومارك أنتونى جدلاً فى العصر الحديث حول العرق والتمثيل.

يقول منتجى المسلسل: «عرقها ليس محور الملكة كليوباترا، لكننا قررنا عمدًا تصويرها من أصل عرقى مختلط لتعكس النظريات حول السلالة المصرية المحتملة لكليوباترا والطبيعة المتعددة الثقافات لمصر القديمة «. ولقد أستعنا بكبار المؤرخين والخبراء بما فى ذلك شيلى هالى، أستاذة الكلاسيكيات والدراسات الأفريقية فى كلية هاميلتون فى نيويورك، وباحثة كليوباترا سالى أن أشتون «لاستكشاف قصة كليوباترا كملكة واستراتيجية وحاكمة ذات ذكاء هائل، قالوا،

هوية والدة كليوباترا غير معروفة. يقول بعض المؤرخين إنها ربما كانت مصرية الأصل أو من مكان آخر فى أفريقيا. استخدم شكسبير كلمة «أسمر» لوصف الملكة فى مسرحيته أنتونى وكليوباترا. تم تصوير كليوباترا على أنها ذات بشرة داكنة فى بعض فنون عصر النهضة. فى الآونة الأخيرة، لعبت كليوباترا دور ممثلين بيض بما فى ذلك فيفيان لى، كلوديت كولبير وإليزابيث تايلور.

وتجادل شيلى هالي: «كانت جدتى بيضاء، وكان شعرها أسود وأنفها مستقيمًا ؛ لكنها كانت «ملونة» بسبب «قاعدة القطرة الواحدة»- هذا هو الإصرار على «إذا لدينا سلف واحد أسود، فنحن سود». وبالمثل، كانت كليوباترا بلا شك «نتاج تمازج الأجيال». إذا «كيف هى ليست سوداء؟» تضيف هالى أن «كليوباترا تفاعلت مع ظواهر الاضطهاد والاستغلال كما تفعل المرأة السوداء. ومن ثم فإننا نعتنقها كأخت».

قالت جادا بينكيت سميث، الممثلة الأمريكية التى كانت منتجة تنفيذية وراوية فى المسلسل: «لا نتمكن فى كثير من الأحيان من رؤية أو سماع قصص عن الملكات السود، وكان ذلك مهمًا حقًا بالنسبة لى ليس لدينا إمكانية الوصول بسهولة إلى هؤلاء النساء التاريخيات اللواتى كن قويات جدًا وكانن العمود الفقرى للدول الأفريقية».

قال بعض الخبراء إن الجدل يعكس وجهات النظر المعاصرة حول العرق، وليس كيف كان يُفهم العرق فى العصور القديمة.

الغريب أن الكلام على انها أفريقيا ليس بجديد فهناك فيلم وثائقى بثته هيئة الإذاعة البريطانية عام 2009 جاء فيه أن كليوباترا لديها دم أفريقى، وهو تأكيد مر دون أن ينتبه أحد.

البعض يرى أن تسليط دراما Netflix الضوء على الملكة المصرية بمثابة كيفية تطور أفكار العرق. ينشأ الكثير من الجدل من الرغبة فى فرض المفاهيم المعاصرة للعرق والهوية، البياض والسواد، على عالم قديم كان يفكر بشكل مختلف تمامًا حول مثل هذه القضايا. حتى الهويات مثل «المصرية» و«اليونانية» و«المقدونية» و«الأفريقية» لها دلالات مختلفة بشكل كبير اليوم عما كانت عليه قبل ألفى عام. وأن اختيار جيمس على أنها كليوباترا له علاقة بالأحاسيس المعاصرة بقدر ما يتعلق بالحقيقة التاريخية. وهذا ما تقوله جادا بينكيت سميث، المنتج التنفيذى للدراما، «لا يمكننا غالبًا رؤية أو سماع قصص عن الملكات السود، وكان ذلك مهمًا حقًا بالنسبة لى، وكذلك لابنتى، ولمجرد أن يكون مجتمعى قادر على معرفة تلك القصص».

إن فكرة أن كليوباترا كانت سوداء لها تاريخ طويل فى الفكر الأمريكى الأفريقى، خاصة داخل الحركات القومية السوداء والأفريقية. زعم الكثيرون أن مصر أمة سوداء، وسرقت منها اليونان القديمة ثقافتها وأفكارها. بالنسبة لشعب مستعبد ومضطهد، ويعيش فى عالم عنصرى أعلن بصوت عالٍ أنه جاء من قارة ليس لها تاريخ، فإن إغراء مصر وكليوباترا، حيث كان اللون الأسود فى كثير من الأحيان لا يقاوم.