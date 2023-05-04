شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل ينتهى من تصوير حلقة في برنامج " لايت شو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان هيثم نبيل من تسجيل حلقة في برنامج " لايت شو" الذى يعرض على تليفيون الحياة وفى لقائه تحدث نبيل عن اخر اعماله الفنية التي قام بتقديمها بمسلسل " جعفر العمدة " كما تحدث عن موعد وتفاصيل ألبومه الجديد ،

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت ، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج "لايت شو" يعرض الجمعة على فضائية الحياة الساعة التاسعة مساءً، ويتضمن البرنامج عدة فقرات، حيث يستعرض البرنامج كل ما يخص عالم الفن، فضلاً عن التطرق لأخبار السينما والدراما وكواليس تصوير الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استعراض اللقاءات الفنية وأخبار السينما العالمية، والسوشيال ميديا والموضة والفاشون، وغيرها، وتقدمه المذيعة أميرة عدلى .

واستضاف البرنامج فى الحلقات السابقة عددًا كبيرًا من نجوم الفن منهم أحمد السقا وسمية الخشاب ودرة وإلهام شاهين، وهانى رمزى، ودياب، وإدوارد وأشرف عبد الباقى وأسامة منير ونسمة محجوب والمطرب أبو وغيرهم.