شكرا لقرائتكم خبر عن قمر طول العمر.. رسالة حب من مى فاروق لـ شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة مى فاروق على صفحتها على تويتر صورة تجمعها بالمطربة شيرين عبد الوهاب، وعلقت بكلمات حب وود وجهتها للفنانة شيرين عبد الوهاب حيث قالت: "منورة دائما يا حبيبتى وزميلة الطفولة، تعيشى وتفضلى تبدعى ومنورة وقمر وسكر طول العمر".

يذكر أن قناة ON أذاعت من قبل الجزء الثانى من لقاء النجمة منى زكى والمطربة مى فاروق فى برنامج "سهرانين"، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة فى أولى حلقات الموسم الجديد.

وخلال الحلقة تحدثت منى زكى ومى فاروق عن بداية مشوارهما الفني والداعمين لهما، وقالت "مى فاروق": عمار الشريعى دعمنى وأنا عندى 16 سنة، رحت اختبارات لاختيار مطربى مسلسل أم كلثوم لكن رحت متأخرة وتم اختيار الأصوات، لكن وعدنى إنه هيكلمنى فى العمل اللى جاى، وفعلا حصل، كان ليا الشرف إنى أشتغل معاه، وقال لى: هتبقى حاجة".. لترد منى زكى ساخرة: عمار الشريعى قال لى: "يا بنتى أوعى تغنى".

وأضافت منى زكى أنها تحب الأفلام القديمة وتحاول أن تحبب أولادها فى تلك الأفلام الكلاسيكية مثل: "الزوجة 13.. وصغيرة على الحب" أما مى فاروق فقالت: "بحب عائلة زيزى وإشاعة حب وعفريت مراتى".

أما عن الأغانى القديمة، قالت منى زكى: بحب لعبد الحليم قارئة الفنجان، أسمر يا اسمرانى"، كما غنت أغنية أسمر يا أسمرانى خلال الحلقة مع الفرقة الموسيقية.