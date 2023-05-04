فيلم "يوم 13" بطولة أحمد دود في صدارة الإيرادات للأسبوع التاني

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فيلم "يوم 13"، بطولة أحمد دود ودينا الشربيني، في تصدر شباك تذاكر الأفلام بدور العرض للأسبوع الثاني على التوالي، حيث حقق إيرادات أمس 560,620 ليصل إجمالي حصيلة العمل إلى 18,094,332 ليقترب من تحقيق ما يقرب من 20 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة.

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أحداث فيلم "يوم 13" تدول حول عز الدين، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان.

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في

العالم.

يشارك في بطولة فيلم "يوم 13"، بجانب أحمد داود، كل من: دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبدالمغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، تأليف وإخراج وائل عبدالله.