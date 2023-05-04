شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشاعر الغنائى أيمن الطويل عن عمر ناهز 42 عاماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الشاعر الغنائى أيمن الطويل عن عمر ناهز 42 عاما، وتعاون أيمن خلال مسيرته الفنية مع نجوم الأغنية الشعبية.

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه على فيس بوك وكتب: "وداعـاً الشاعر الطـيب أيمن الطويـل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلي يا طيب الخبر وجعني ووجع كل الناس ولكن لا نقول إلا مايرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون رجاء الدعاء له بالرحمه والمغفرة".

وتعاون أيمن الطويل مع أحمد سعد، مدحت صالح، حكيم، سمسم شهاب، أمينة، وقدم أغنية "رقصوني يابا" مع حكيم وأغنية أمينة صحاب فاشوش.