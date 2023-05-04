شذى حسون غاضبة بسبب مقارنتها بـ رحمة رياض.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 4 مايو 2023 02:51 مساءً - عبرت الفنانة العراقية شذى حسون عن عدم رضاها وغضبها مطالبة بعدم مقارنتها بمواطنتها الفنانة رحمة رياض، والكف عن ذلك.

ونفت في مقابلة مع “عرب وود” وجود أي مشكلة بينها وبين رحمة أو أي فنانة أخرى، متمنية لمواطنتها التوفيق والنجاح، لكنها طالبت بعدم الربط بين اسمها واسم رحمة رياض.

وأضافت أن رحمة رياض كغيرها من زميلاتها وزملائها في الوسط: “ماريد يصير (هالربط) بعد البنت الله يسهل لها حياتها.. في كثير فنانين بالوسط، يعني خلص”.

وقالت “حسون” إنها فنانة اشتغلت على نفسها طوال 15 سنة، ملمّحة إلى أن رحمة رياض لم تنجح سوى ببضع أغانٍ فقط، مستنكرة المقارنة بينهما لمجرد أنهما عراقيتان.

وعلقت بالقول: “أنا إنسانة بشتغل عحالي صرلي 15 سنة، مش لإن فنان نجح بأغنيتين ونحن بنفس البلد خلص لازم (يربطوه فيني) في هيي فيه أصيل فيه إسراء فيه دموع”.