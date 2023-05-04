شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الشاعر الغنائى أيمن الطويل من أوسيم فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت، منذ قليل، جنازة الشاعر الغنائى أيمن الطويل، الذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ42 عاما، بعد صلاة الظهر من قرية شنبارى فى أوسيم بمحافظة الجيزة.

وأعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه على فيس بوك وكتب: "وداعاً الشاعر الطيب أيمن الطويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى يا طيب الخبر وجعنى ووجع كل الناس، لكن لا نقول إلا ما يرضى الله إنا لله وإنا إليه راجعون رجاء الدعاء له بالرحمه والمغفرة".

وتعاون أيمن الطويل مع عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أحمد سعد، مدحت صالح، حكيم، سمسم شهاب، أمينة، وقدم أغنية "رقصونى يابا" مع حكيم وأغنية أمينة صحاب فاشوش.

كلمات أغنية رقصوني يابا

من الآخر أنا جاى أبسطكم

ومش ماشي الليلة دي

مش عايز حد أشوفه

يكون مكشر الساعة دي

أنا جي فايق حالتي فل

ومتظبط مزاجي

والدنيا حلوة عايزة حد

يقوم يرقص قصادي

رقصوني يابا

فرحوني يابا

رقصوني .. فرحوني

الليلة دي أحلى ليلة

الليلة دي ليلة مجنناني

قول للهم لأ

أدي الفرح زقة

قول للهم لأ

أدى الفرح

هى مرة بنعشها مرة

هى مرة مش هتيجي تاني

كله يرفع أيده يلا

ونولعها نار

عايزين نخلي الفرحة تعلى

ونعمل انفجار

رقصوني يابا

فرحوني يابا

ماترقصوني فرحوني

دي الليلة دي أحلى ليلة

الليلة دي ليلة مجنناني

فين الرقص فين

عايزين نغني وندلع

واللي كارهنا بقى يولع

اللي يابا يابا

يولع يابا يابا

سيبه يولع يابا يابا

سيبه يابا يابا

أنسى اللي يعكر دمك

أدي أجازة بقى لهمك

وسيبها يابا يابا

على الله يابا يابا

أنسى يابا يابا

ويلا يابا يابا

يلا يلا

رقصوني يابا

فرحوني يابا

رقصوني فرحوني

دي الليلة دي أحلى ليلة

الليلة دي ليلة مجنناني

فرحوني ورقصوني يلا

أفرح وعيش بقى وأتهنى

كتر الزعل يوقف حالنا

أفرح يابا يابا

فرفش يابا يابا

كبر يابا يابا

وطنش يابا يابا

يابا يايا يابا

ياللي انت قاعد تحسبها ماتسيبها للي مرتبها

أصبر يابا يابا

هتحلى يابا يابا

وتبقى أحلى يابا يابا