شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رئيس وأعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان كان السينمائى أسماء أعضاء لجنة تحكيم الدورة الـ76، والتى يترأسها مخرج وكاتب Triangle of Sadness السويدى روبن أوستلوند الفائز بجائزة السعفة الذهبية عام 2022.

وتضم قائمة أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان الممثل الأمريكى بول دانو والمخرجة والممثلة الأمريكية برى لارسون، والمخرجة المغربية مريم توزانى، والممثل الفرنسى دينيس مينوشيه، وكاتب السيناريو والمخرج البريطانى الزامبى رونجانو نيونى، والكاتب الأفغاني عتيق رحيمي، والمخرج وكاتب السيناريو الأرجنتيني داميان زيفرون، والمخرجة جوليا دوكورنو.

وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ76 عن منح مايكل دوجلاس السعفة الذهبية الفخرية، والتي سبق وحصل عليها فورست ويتيكر، أنيس فاردا، جان بيير لود، جودي فوستر أو مانويل دي أوليفيرا.

يحصل مايكل دوجلاس على السعفة الذهبية في مهرجان كان، تقديراً لمسيرته الممتدة بالإضافة إلى مشاركته في السينما، ويمنح مهرجان كان دوجلاس التكريم خلال حفل الافتتاح الذي يُذاع على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء 16 مايو الجاري.

وكان تم الكشف عن البوستر الرسمي لـ مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ76، الصورة لجاك جاروفالو في موقع تصوير فيلم La Chamade، بالأبيض والأسود، وهو فيلم أخرجه آلان كافالييه وبطولة كاثرين دينوف وميشيل بيكولي وروجر فان هول.

وذلك بعد أن تم الإعلان عن تشكيلة الأفلام التي ستشارك فى مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 76، ومن بعض الأفلام المقرر عرضها لأول مرة في المهرجان هي فيلم "Killers of the Flower Moon" لمارتن سكورسيزي والفيلم المرتقب بشدة "Indiana Jones and the Dial of Destiny"، ومن المقرر أن يقام مهرجان كان السينمائي في الفترة ما بين 16 إلى 27 مايو الجاري.

كما يلعب جوني ديب يلعب دور البطولة في فيلم "Jeanne du Barry" الذي سيفتتح المهرجان، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "CNN".

وتضم قائمة الأفلام المشاركة في الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائى الدولى أيضًا "Asteroid City" لـ Wes Anderson ، و Todd Haynes "May / December"، وJonathan Glazer "The Zone of Interest"، وHirokazu Kore-eda "Monster"، و"La Chimera" لأليس رورواشر.

فيلم Steve McQueen المسمى “Occupied City” من المقرر أن يتم عرضه لأول مرة، كما يعرض فيلم "Strange Way of Life" لبيدرو المودوفار، من بطولة بيدرو باسكال وإيثان هوك.

كما ستعرض سلسلة The Idol لـ Sam Levinson على شبكة HBO لأول مرة، على الرغم من أنها ليست في المنافسة على السعفة الذهبية وفي العام الماضي، حصل فيلم "Triangle of Sadness" على الجائزة الأولى.