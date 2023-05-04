شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يدعم أصالة قبل حفلها فى مصر: هتنورينا فى بلدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان رامى صبرى على دعم أصالة قبل حفلها الغنائى فى القاهرة غدا الجمعة، ونشر صورة لهما عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلاً: "أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنية ولا يوجد كلام يصفها أنتى مصر وأنتى الوطن العربى وأنتى فى كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك وسطنا الله يحفظك ويبعد عنك أى شر هتنورينا فى بلدك مصر يوم 5/5 وأنا أول الحاضرين".



رامى صبرى يدعم اصالة

وتستعد أصالة لإحياء حفل غنائى ضخم فى القاهرة غدا الجمعة، فى حديقة متحف الحضارات، وذلك بعد غياب أكثر من سنتين عن سوق الحفلات فى مصر.

وروجت للحفل من خلال حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الرسمي للحفل، معلقة عليه: "أهلي وحبايبي بمصر العظيمة كل سنة وانتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي يوم 5 مايو، نسترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليله غير كل الليالي".

وتبدأ المطربة السورية أصالة جولة فنية جديدة من نوع مختلف، حيث تحيى مجموعة حفلات فى عدد من الدول العربية وستقوم فى كل حفل منها بالكشف عن أسرار من حياتها وذلك من خلال فيلم قصير يتم عرضه قبل الحفل.

‏‎تبدأ أصالة تلك الجولة الغنائية من العاصمة المصرية القاهرة، تقوم فيها بإحياء حفل كبير يعرض قبله فيديو قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغانى أو التجهيز للحفلات والبروفات، وتكمل أصالة جولتها فى عدة دول عربية بعد مصر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.