وفاة الشاعر أيمن الطويل بعد مسيرة فنية طويلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المطرب حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 42 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة.

اقرأ أيضًا:

ميرنا المهندس تتصدر التريند بذكرى ميلادها.. اللحظات الأخيرة في حياتها

كتب زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "وداعــًا الشـاعر الطـيب أيمــن الطـويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى يا طيب".

وتابع: "الخبر وجعني ووجع كل الناس، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله (إنا لله وإنا إليه راجعون) رجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

جدير بالذكر، أن الراحل أيمن الطويل تعاون مع العديد من المطربين، ومنهم أحمد سعد، مدحت صالح، حكيم.