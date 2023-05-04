تامر عاشور في السعودية..غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور، لحفله الغنائي الجديد في السعودية، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم الحفلات الصيفية هناك.

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موعد حفل تامر عاشور في فعاليات جدة 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في مدينة جدة على مسرح بنش مارك، ضمن فعاليات جدة التي تضم عدد كبير من رموز الغناء العربي.

فعاليات جدة 2023

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز ، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتداداً لنجاح موسم جدة العام الماضي حيث ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام

حتى نهاية عام 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يساهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.