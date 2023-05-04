تامر حسني يفتتح فعاليات كأس السوبر المصري..غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان تامر حسني في الفعاليات الغنائية لافتتاح كأس السوبر المصري، المقامة في الإمارات وسط حضور عربي كبير.

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موعد حفل تامر حسني في كأس السوبر المصري

ومن المقرر أن يقام الحفل، غدًا الجمعة في استاد محمد بن زايد في الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

اغنية انت اختيار تامر حسني

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر حسني، من خلال أغنية انت اختيار، والتي سجلت أكثر من 28 مليون مشاهدة.

وتقول كلماتها"

النهاردة سمعت منها كلام عنها و عني

كلامها اثر فيا خلى دموعي تنزل غصب عني

و قالتلي دخلت حياتي في وقت كنت ضعيفة فيه

غيرت رايي و قلت لسة الناس بخير

و بقيت مهمة عندي عارف قد ايه

خليتني احب الحب لا و كمان بغير

غيرت مشاعري بقيت بحب و عارفة احس

بعد اما كنت رافضة فكرة الارتباط

بقى عندي انت اغلى حد عندي بس

بقى عندي انت خلاص بطل كل الحكايات".

يأتي الحفل قبل ساعة من بدء مباراة الافتتاح بين الأهلي وبيراميدز، بعد انسحاب فريق الزمالك اعتراضًا على السماح بمشاركة محمود كهربا، لاعب الأهلي في المباراة، بعد صدور عقوبة ضده من لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.