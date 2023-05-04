ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فنان العرب محمد عبده، لحفله الغنائي الجديد في الكويت، وذلك بالتزامن مع انطلاق موسم الحفلات الصيفية هناك.

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موعد حفل محمد عبده في الكويت 2023

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 25 من مايو الجاري على مسرح أرينا الكويت

حفلات صيف الكويت 2023

تشهد الكويت خلال صيف 2023، ليالي غنائية كبرى لأبرز نجوم الغناء العربي والعالمي، على مختلف مسارح المدينة، بجانب فعاليات مهرجان صيف الكويت الذي ينطلق في منتصف مايو الجاري.

أحدث أغاني محمد عبده الملامح

كانت أحدث أغاني محمد عبده، من خلال أغنية الملامح، التي تخطت حاجز الـ 800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتقول كلماتها"الملامح .. تسأليني .. ليه في صوتي .. من احزانك ملامح ليه في صمتي .. من

سكوتك ملامح وليه .. أنا وأنتي تجمعنا مداين عشق وليه .. فينا من بعض حزن الملامح لأن أنتي هو أنا .. وبيننا سر التشابه لأننا نفهم بعضنا .. وعشقنا يمطر سحابه يا ملامح أسمي .. من بين الحروف يا أمنياتي .. وصحوة الحلم المسافر .. في حياتي .. وفي ظلام الخوف ... يا ارتعاشات الهدب .. وعشق عمره ما انكتب .. كل عمري لك وفيك وكل غربات التعب إيه أحبك .. بالكلام اللي بقلبي بس أنا ماقلت لك