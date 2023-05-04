شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة لـ رامى صبرى بعد دعمه لها: محبتك غالية على قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة أصالة على منشور مساندة ودعم الفنان رامى صبرى لها قبل حفلها المقرر له غدا ببحيرة القاهرة بجوار متحف الحضارات بالقاهرة، وكتبت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "أخى وصديقى الحبيب . على مبدأ ربّ ضارّة نافعه اللى صار من تصرفات للأسف أنا اعتدت عليها من بداياتى لليوم من ناس قلال بس دمهم تقيل إنّما دائماً بترجع على محبّه بتغمرنى وحنيّه بتبكينى.. محبّتك غالية يا غالى على قلبى".



أصالة

وكان رامى صبرى كتب عبر حسابه على "تويتر": "أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنية والفن، ولا يوجد كلام يوصفها، أنتى مصر وأنتى الوطن العربى وأنتى فى كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك وسطنا.. الله يحفظك ويبعد عنك أى شر، هاتنورينا فى بلدك مصر يوم 5/5 وأنا أول الحاضرين".

وتبدأ المطربة السورية أصالة جولة فنية جديدة من نوع مختلف، حيث تحيى مجموعة حفلات فى عدد من الدول العربية وستقوم في كل حفل منها بالكشف عن أسرار من حياتها وذلك من خلال فيلم قصير يتم عرضه قبل الحفل.

‎تبدأ أصالة تلك الجولة الغنائية من العاصمة المصرية القاهرة، تقوم فيها بإحياء حفل كبير يعرض قبله فيديو قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات، وتكمل أصالة جولتها في عدة دول عربية بعد مصر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

‎ويستعرض الفيلم القصير الذي يعرض للجمهور على المسرح بعد صعود أصالة، أسرارا عن حياتها لا يعرفها الجمهور ولم تتحدث عنها من قبل، ستكشفها لأول مرة مثل علاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها وكذلك كيفية التحضير للكثير من أعمالها.