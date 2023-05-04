شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يتورط مع تيام فى الإعلان الرسمى لفيلم "الصف الأخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح صناع فيلم "الصف الأخير" الإعلان الرسمى الأول له، قبل انطلاقه فى دور العرض السينمائية يوم 17 مايو الجارى.

وكشف الإعلان الرسمى عن سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، لكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومى فؤاد الذى يتورط معه فى العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة.

أبطال فيلم الصف الأخير

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.