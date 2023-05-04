شكرا لقرائتكم خبر عن وفد منظمة "الساسم" الدولية يزور جمعية المؤلفين المصرية "الساسيرو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "السياسيرو" برئاسة الدكتورة مدحت العدل وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وفدا من منظمة "الساسم" الفرنسية التى تقوم بتحصيل حقوق المؤلفين والملحنين والناشرين في جميع أنحاء العالم، وذلك على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة لمناقشة وسائل وسبل تحسين تحصيلات المؤلفين والملحنين المصريين أعضاء الجمعية من جميع أنحاء العالم.



دكتور مدحت العدل يتوسطهم

دارت المناقشات حول سُبل حل بعض أزمات التحصيل في مصر والعالم بموجب "البروتوكول" الموقع بين "الساسم" وبين جمعية المؤلفين والملحنين" الساسيرو" منذ عام 1964 وهو بروتوكول تبادل تحصيل و"معاملة بالمثل" تقوم من خلاله "الساسم" بتحصيل حقوق أعضاء الجمعية من جميع أنحاء العالم وتقوم الجمعية بتحصيل حقوق الأجانب من مصر كوكيل "حصري" للساسم وأعضائها في جميع دول العالم.



جانب من اللقاء

وخرج الاجتماع بكثير من الإيجابيات بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، خاصة أن تلك الزيارة تأتى في إطار الزيارات المتبادلة بين "الساسم" الفرنسية و"الساسيرو" المصرية حيث كان د. مدحت العدل ووفد من الجمعية المصرية قد زاروا فرنسا قبل جائحة كورونا فى أواخر عام 2019 لمقابلتهم.