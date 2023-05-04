شكرا لقرائتكم خبر عن جيمى فوكس فى المستشفى بعد 3 أسابيع من إصابته بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لموقع "nme" لا يزال الممثل الأمريكى جيمى فوكس فى المستشفى، بعد ثلاثة أسابيع من تعرضه لحالة طبية طارئة خطيرة، الممثل الحائز على جائزة الأوسكار موجود حاليًا فى منشأة طبية فى جورجيا، حيث يتم وضعه "تحت المراقبة"، وفقًا لتقارير فى الولايات المتحدة.



جيمي فوكس

لم يتم الكشف عن تفاصيل حالة فوكس، لكن مصدرًا مقربًا من الممثل أخبر TMZ أنه "يحتاج إلى كل الصلوات ويتمنى أن يساننده متابعيه في هذه المحنة".

وذلك بعدما كشفت كورين فوكس، ابنة فوكس، عن معاناته من أزمة صحية خطيرة، وأكدت كورين أن والدها يخضع للعلاج الطبى المكثف حاليا دون الكشف عن طبيعة ما يعانيه والدها صحيا.



جيمي فوكس

وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، نشرت كورين فوكس، ابنة جيمى فوكس، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام بيانا من عائلة "فوكس" جاء فيه: "نخبركم للأسف بأن والدنا جيمى فوكس يعانى من أزمة صحية وصعوبات طبية، إلا أن التحرك السريع فى التعامل مع حالته أفاد بدفعه إلى طريق التعافى والشفاء مما يعانى منه".

وتابعت عائلة جيمى فوكس فى بيانها: "نعلم قدر محبتكم له، ونقدر دعواتكم له لتجاوز تلك المحنة الصحية، ونأمل فى الخصوصية لصعوبة اللحظات الراهنة".