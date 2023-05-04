شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا بفستان على طريقة ديل السمكة فى العرض الخاص لـ Love Again والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت بريانكا شوبرا خلال ظهورها الأخير فى العرض الخاص لفيلم Love Again، بإطلالة بفستان على طريقة ديل السمكة، وهو ما أثار إعجاب قطاع كبير من معجبيها مثلما ذكرت تقرير لموقع ديلى ميل الذى استحسن إطلالة النجمة الهندية التى تحظى بجماهيرية عريضة.



بريانكا شوبرا

وتعاقدت بريانكا شوبرا على فيلم جديد وفقاً لموقع Deadline يحمل اسم رؤساء الدول، وهو العمل التي تشارك فيه بصحبة كل من إدريس البا، وجون سينا، ورغم عدم نشر أى تفاصيل أخرى بخصوص الحبكة الدرامية للعمل، إلا أن التقرير راهن على أن الفيلم يتمتع بإنتاج ضخم.



بريانكا

وكانت شاركت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا متابعيها على موقع إنستجرام بصورة لها مع ابنتها البالغة من العمر 11 شهرا فقط، أثناء تواجدهما على متن طائرة خلال ذهابهما لعطلة وفقًا لما ذكره تقرير ديلى ميل الذى أكد أن شوبرا إلى الآن تحرص على إخفاء ملامح وجه ابنتها من نيك جوناس.



بريانكا خلال صورها الأخيرة

كما ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا الشهر الماضى، وهي تتجول في مطار دلهي بينما كانت محاطة بمعجبيها، وذلك في أول زيارة لها لموطنها منذ ثلاثة سنوات مضت، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا عادت إلى الهند بعد قرابة ثلاث سنوات، غابت فيها عن زيارة بلدها لأسباب مختلفة أهمها جائحة COVID-19 وولادة ابنتها مالتي.



جوناس وبريانكا