ليلة روائع الموجي| صابر الرباعي يطرب الحضور بأغنية "جبار"

ياسر رشاد - القاهرة - صعد الفنان صابر الرباعي حفل ليلة روائع الموجي، على أنغام أغنية جبار للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والتي لحنها محمد الموجي وكتب كلماتها حسين السيد.

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صابر الرباعي في وصلة طربية لحضور ليلة روائع الموجي

تغنى صابر الرباعي بـ جبار مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد

يقام الحفل الليلة، على مسرح أبوبكر سالم مع كبار نجوم الطرب من مصر ولبنان والخليج وتونس، وهم: "أنغام، شيرين، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، زينة عماد"، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وإشراف فني للموسيقار يحيى الموجي.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد"

التي تضم ثقافات وأجواء دول حول العالم عدة، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافة إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيَّل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.