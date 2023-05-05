عبادي الجوهريغني ثنائية طلال مداح والموجي

ياسر رشاد - القاهرة - تغنى الفنان الكبير عبادي الجوهر، على أنغام العود أغنية "لي طلب" للكبير طلال مداح، ضمن ليلة روائع الموجي التي تقام بالسعودية بعنوان "ليلة روائع الموجي".

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ثنائية طلال مداح والموجي بصوت عبادي الجوهر

أغنية لي طلب من كلمات سمو الأمير بدر بن عبد المحسن ومن ألحان محمد الموجي، وغناها الجوهر بعزفه على العود فقط.

كما قدم عبادي الجوهر أغنية كامل الأوصاف مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

يقام الحفل على مسرح أبوبكر سالم مع كبار نجوم الطرب من مصر ولبنان والخليج وتونس، وهم: "أنغام، شيرين، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، زينة عماد"، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وإشراف فني للموسيقار يحيى الموجي.

قنوات البث المباشر للحفل:

يذاع الحفل مباشرةً على قنوات مزيكا وmbc ونجوم إف إم تي في وقنوات mbc مصر وقنوات روتانا الموسيقية.

فعاليات تقويم الرياض 2023:

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الــ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك

دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها

وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل الشيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول حول العالم عدة، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافة إلى فينيسيا الإيطالية، إذْ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيَّل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.