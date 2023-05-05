ليلة روائع الموجي| وصلات طربية مع بيانو رمزي يسى

ياسر رشاد - القاهرة - استمع حضور ليلة روائع الموجي بأنامل عازف البيانو الشهير رمزي يسي، وصلات طربية منوعة من ألحان الموجي في ليلة تكريمه.

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قدم رمزي يسى مزيج من الأغاني الطربية التي لحنها الموجي، مع الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد على رأسها جبار للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

تفاصيل حفل ليلة روائع الموجي

يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة الرياض، بمشاركة كوكبة ضخمة من نجوم الوطن العربي، وهم "أنغام، شيرين، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، زينة عماد"، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وإشراف فني للموسيقار يحيى الموجي.