اصالة ترد على مهاجميها: “ناس قلال بس دمهم تقيل”.. فمن قصدت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 5 مايو 2023 02:51 صباحاً - ردت الفنانة السورية أصالة نصري، على الحملة التي اثيرت ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تطالب بإلغاء حفلها في القاهرة واضفة مثيريها بأنهم “ناس قلال بس دمهم تقيل”

وجاء تعليق الفنانة السورية في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، تفاعلا مع دفاع الفنان رامي صبري عنها، حيث وجهت كلامها إليه: “راموتي أخي وصديقي الحبيب.. على مبدأ ربّ ضارّة نافعة اللي صار من تصرفات للأسف أنا اعتدت عليها من بداياتي لليوم من ناس قلال بس دمهم تقيل إنّما دائماً بترجع عليّي محبّه بتغمرني وحنيّه بتبكيني.. محبّتك غاليه ياغالي على قلبي”.

وكانت أصالة قد اضطرت لحذف تغريدة كانت قد أعلنت فيها عبر حسابها في “تويتر” عن حفلها في ربوع “متحف الحضارات” (المتحف القومي للحضارة المصرية) في القاهرة، بعد بيان من المتحف ينفي فيه إقامة أي حفل لها، متوعدا من “يتحدث باسمه”.

وأوضح المتحف أن حفل الفنانة السورية سيكون في بحيرة القاهرة “عين الصيرة” الملاصقة له، والتي لا تخضع لسلطته بأي شكل من الأشكال.

وكان مصريون قد انتقدوا إحياء فنانة غير مصرية لحفل في المتحف، والذي يعتبر رمزا وطنيا، ما دفع إدارة المتحف للخروج والتوضيح.

كما دشنوا حملة تطالب بإلغاء حفلها، مبررين ذلك بإساءة أصالة السابقة لمصر بعد “إنكارها فضل مصر عليها” بأحد تصريحاتها، على حد زعمهم.