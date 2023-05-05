كتب امير فتحي في الجمعة 5 مايو 2023 02:51 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ” المستشار تركي آل الشيخ” ، وهو يقف لتحية المطربة المصرية أنغام ، خلال حفل ” روائع الموجي ” على مسرح ابوبكر سالم في منطقة البوليفارد بالعالصمة الرياض .
ووثق فيديو ، لحظة وقوف المستشار تركي آل الشيخ لتوجيه التحية لأنغام خلال حضورها لحفل ” روائع الموجي ” لتقديم أغاني خاصة بالموسيقار الراحل محمد الموجي ، وظل يصفق لها وسط الجمهور .
وانطلق مساء أمس حفل تكريم الراحل محمد الموجي ضمن ليلة حملت عنوان “روائع الموجي” بمشاركة عدد من فناني الوطن العربي على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر تحية مميزة من تركي آل الشيخ لـ أنغام في حفل “روائع الموجي”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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