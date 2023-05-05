تحية مميزة من تركي آل الشيخ لـ أنغام في حفل “روائع الموجي”.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 5 مايو 2023 02:51 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ” المستشار تركي آل الشيخ” ، وهو يقف لتحية المطربة المصرية أنغام ، خلال حفل ” روائع الموجي ” على مسرح ابوبكر سالم في منطقة البوليفارد بالعالصمة الرياض .

ووثق فيديو ، لحظة وقوف المستشار تركي آل الشيخ لتوجيه التحية لأنغام خلال حضورها لحفل ” روائع الموجي ” لتقديم أغاني خاصة بالموسيقار الراحل محمد الموجي ، وظل يصفق لها وسط الجمهور .

وانطلق مساء أمس حفل تكريم الراحل محمد الموجي ضمن ليلة حملت عنوان “روائع الموجي” بمشاركة عدد من فناني الوطن العربي على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.