شكرا لقرائتكم خبر عن كمال أبو رية: لا أعترف إلا بمسرح القطاع العام ومحمد صبحى استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان كمال أبو رية، خلال تصريحاته باليوم السابع : أتمنى تقديم أعمال مسرحية فأنا أحب المسرح، لكنى إن عدت له سأعمل بمسرح القطاع العام وليس القطاع الخاص ففى المسرح الخاص لا أقبل سوى مسرح محمد صبحى فقط فهو مازال يقدم أعمال هادفة ذات قيمة.

وتابع الفنان كمال أبو رية: "فإذا وجدت نصا مسرحيا جيدا سأعمل به على الفور"، وعن أكثر الأدوار الذى يريد أن يقدمها فى المسرح قال : هناك الكثير من النصوص الجيدة في المسرح خاصة في المسرح العالمي، والمسرح العربي هناك كتاب عظماء مثل سعد الله ونوس، وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهما.

وكان قد شارك الفنان كمال أبو رية خلال المارثون الرمضاني في مسلسل عملة نادرة تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

كما شارك كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.