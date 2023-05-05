شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهيم عن الراحل خالد صالح: نصحني معملش دور كبير إلا لما أكون متمكن من أدواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الفنان أحمد فهيم الشهيد بسيد العمدة، :" الراحل الفنان خالد صالح نصحنى أن معملش دور كبير إلا لما اكون متمكن من أدواتى، ومطلعش برنامج أو حوار صحفى مكنش حد عارفنى".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى: "راضى جدا على ما هو فات وما هو قادم والحمد الله على كل حاجة حلوة ربنا ادهانى وراضى عليها.. والخطوات اللى جاية هيكون فيه حساب كبير ومش هضغط على نفسي عشان انا فنان وبحب الفن ومنديش مشكلة ان انا اعمل دور صغير وعاوز أعمل شخصيات كتيرة وأطلع الحاجات اللى جوايا".

وتابع: "اشتغلت حاجات كتيرة جدا قبل التمثيل ومنها حلوانى وباخد دورات تمثيل وهدفى الحمد لله تحقق".