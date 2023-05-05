شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا ونيك جوناس فى أحدث ظهور لهما معاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت بريانكا شوبرا الأنظار إليها بصحبة زوجها نيك جوناس خلال العرض الخاص لفيلمها في نيويورك Love Again، وذلك عبر إطلالة مميزة لها بفستان أنيق، وبدلة رسمية ارتداها جوناس، الذى تميز بصحبتها خلال الصور في أحدث فوتوسيشن لهما.



جوناس وبريانكا

وتعاقدت بريانكا شوبرا أيضاً على فيلم جديد وفقاً لموقع Deadline يحمل اسم رؤساء الدول، وهو العمل التي تشارك فيه بصحبة كل من إدريس البا، وجون سينا، ورغم عدم نشر أية تفاصيل أخرى بخصوص الحبكة الدرامية للعمل، إلا أن التقرير راهن على أن الفيلم يتمتع بإنتاج ضخم.



نيك جوناس وبريانكا

وكانت شاركت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا متابعيها على موقع إنستجرام بصورة لها مع ابنتها البالغة من العمر 11 شهر فقط، أثناء تواجدهما على متن طائرة خلال ذهابهما لعطلة وفقًا لما ذكره تقرير الديلى ميل الذى أكد أن شوبرا إلى الآن تحرص على إخفاء ملامح وجه ابنتها من نيك جوناس.

كما ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا الشهر الماضى، وهي تتجول في مطار دلهي بينما كانت محاطة بمعجبيها، وذلك في أول زيارة لها لموطنها منذ ثلاثة سنوات مضت، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا عادت إلى الهند بعد قرابة ثلاث سنوات، غابت فيها عن زيارة بلدها لأسباب مختلفة أهمها جائحة COVID-19 وولادة ابنتها مالتي.