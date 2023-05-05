شيرين عبد الوهاب تتغنى بأنغام كوكب الشرق

ياسر رشاد - القاهرة - أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب للمرة الثانية على حضور ليلة من روائع الموجي، بوصلة طربية لكوكب الشرق أم كلثوم، في حفلة تكريم الموجي بالسعودية.

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قدمت شيرين عبد الوهاب أغنية للصبر حدود مع الأوركسترا الموسيقية للمايسترو وليد فايد.

شيرين عبد الوهاب "هادئة" في ليلة روائع الموجي

كانت قد قدمت شيرين بحضور هاديء كلاسيكي على خلاف حركاتها المعهودة على المسرح، وقدمت "انت وبس اللي حبيبي"، مع الفرقة الموسيقية للمايسترو وليد فايد.

موعد حفل ليلة روائع الموجي في السعودية

يقام الحفل على مسرح أبوبكر سالم مع كبار نجوم الطرب من مصر ولبنان والخليج وتونس، وهم: "أنغام، شيرين، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، زينة عماد"، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وإشراف فني

للموسيقار يحيى الموجي.

قنوات البث المباشر للحفل:

يذاع الحفل مباشرةً على قنوات مزيكا وmbc ونجوم إف إم تي في وقنوات mbc مصر وقنوات روتانا الموسيقية.

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