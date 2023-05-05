شكرا لقرائتكم خبر عن 3 معلومات عن مسلسل Citadel الجديد لـ ريتشارد مادن وبريانكا شوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاز مسلسل Citadel، الذى بدأ عرضه منذ 28 أبريل الماضى، على أمازون برايم، ويقوم ببطولته الثنائى ريتشارد مادن وبريانكا شوبرا على اهتمام كثير من متابعى العمل بعد طرح أول حلقتين من العمل، وقبل طرح الحلقة الثالثة من السلسلة غدا 5 مايو الجارى، وفى هذا التقرير أهم 3 معلومات عن المسلسل.



Citadel

مسلسل Citadel يتكون من 6 حلقات.

مسلسل Citadel يدور في إطار تشويق ودراما وأكشن.

مسلسل Citadel تصل مدة حلقاته إلى 45 دقيقة.

يدور مسلسل Citadel حول عميلين سريين (يلعبهما مادن وشوبرا) اللاتى يتعين عليهما، بعد محو ذاكرتهما إيجاد طريقة لتذكر ماضيهما ومحاربة عصابة إجرامية قوية.

وذلك بعدما سقطت وكالة التجسس العالمية Citadel وتم محو ذكرى عملائها، والآن، نقابة مانتيكور الإجرامية القوية تملأ فراغ السلطة، ويجب أن يتذكر عملاء القلعة ماضيهم وأن يجدوا القوة للرد .

جنبا إلى جنب مع مادن وشوبرا، المسلسل النجوم أيضا ستانلي توتشي، ليزلي مانفيل، أوسي إخيل، أشلي كامينجز، رولاند مولر، كايلين سبرينجول، وليو وودال.