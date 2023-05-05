شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز وبريانكا بإطلالات مستوحاة من الحيوانات ما بين النمور وذيل السمكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا والمغنية والممثلة جينيفر لوبيز خلال ظهورهما الأخير بإطلالات مستوحاة من الحيوانات، ما بين جلود النمور والسمك، مثلما طغى على إطلالتى الثنائى، واللاتي تحظى كل منهما بمتابعة كبيرة وتأثير فى عالم الموضة.

بريانكا شوبرا تميزت بإطلالة على طريقة ديل السمكة فى العرض الخاص لفيلم Love Again، وذلك عبر إطلالة بفستان أثار إعجاب قطاع كبير من معجبيها مثلما ذكرت تقرير لموقع ديلى ميل الذى استحسن إطلالة النجمة الهندية التى تحظى بجماهيرية عريضة.



جوناس وبريانكا

أما الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز فظهرت فى إطلالة مميزة على طريقة النمور مثلما بدا خلال زيها الذى تميز على طريقة نقش النمر، وذلك خلال الترويج لفيلمها الجديد The Mother.



لوبيز خلال صورتين



بريانكا شوبرا

من ناحية أخرى سبق وتعاقدت بريانكا شوبرا على فيلم جديد وفقاً لموقع Deadline يحمل اسم رؤساء الدول، وهو العمل التي تشارك فيه بصحبة كلاً من إدريس البا، وجون سينا، ورغم عدم نشر أية تفاصيل أخرى بخصوص الحبكة الدرامية للعمل، إلا أن التقرير راهن على أن الفيلم يتمتع بإنتاج ضخم.



جينيفر لوبيز



بريانكا خلال صورها الأخيرة

وكانت شاركت الممثلة الهندية الشهيرة بريانكا شوبرا متابعيها على موقع إنستجرام بصورة لها مع ابنتها البالغة من العمر 11 شهر فقط، أثناء تواجدهما على متن طائرة خلال ذهابهما لعطلة وفقًا لما ذكره تقرير الديلى ميل الذى أكد أن شوبرا إلى الآن تحرص على إخفاء ملامح وجه ابنتها من نيك جوناس.

كما ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا الشهر الماضى، وهي تتجول في مطار دلهي بينما كانت محاطة بمعجبيها، وذلك في أول زيارة لها لموطنها منذ ثلاثة سنوات مضت، وفقاً لما ذكره تقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا عادت إلى الهند بعد قرابة ثلاث سنوات، غابت فيها عن زيارة بلدها لأسباب مختلفة أهمها جائحة COVID-19 وولادة ابنتها مالتي.