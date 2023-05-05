شكرا لقرائتكم خبر عن قدم أكثر من 105 أفلام.. ذكرى ميلاد المخرج حسام الدين مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد المخرج الكبير الراحل حسام الدين مصطفى، الذى قدم العديد من الأعمال المهمة فى تاريخ السينما المصرية والدراما أيضا، والتى تخطت الـ105 أفلام ومسلسلات أبرزها مسلسل ابن حزم وعصر الأئمة وصقر قريش وأفلام مثل المشاغبات والكابتن وغرام الأفاعي وشنبو في المصيدة والحرافيش، كما أن موهبته لم تتوقف عند حد الإخراج بل تعدتها إلى الكتابة في السيناريو والحوار وهو ما ظهر في أفلام الإخوة الأعداء عام 1974 ونساء ضائعات عام 1975.

كما ظهر حسام الدين مصطفى في 5 أفلام ليس مخرجها أو مؤلفها بل ممثلا فيها إما بشخصيته الحقيقية أو أحد الأدوار المكتوبة ففى فيلم إسكندرية كمان وكمان للمخرج الراحل يوسف شاهين ظهر بشخصيته الحقيقية كما ظهر بشخصيته أيضا فى فيلم "شقاوة رجالة" عام 1966 كما ظهر فى السهرة التليفزيونية "رسالة إلى أبي" 1986 وظهر في شخصية "مدير التحرير" في فيلم "شنبو في المصيدة"، وظهر أيضا في فيلم سر الهاربة عام 1963 في دور أحد ركاب القطار.

حسام الدين مصطفى، رحل عن عالمنا فى 22 فبراير عام 2000، قدم خلال مسيرته أكثر من 8 أعمال درامية تاريخية ودينية منها "الفرسان" و"الابطال" و"صقر قريش" و"أبو حنيفة النعمان" وغيرها .

يعد رائد فى رائد أفلام الحركة والأكشن سافر إلى هوليوود لدراسة الإخراج، فعاد عام 1956 للعمل مع نجوم السينما ومن أبرز أفلامه السمان والخريف والإخوة الأعداءالرصاصة لا تزال فى جيبى، وكالة البلح درب الهوى، غرام الأفاعى، الحرافيش.