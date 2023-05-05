شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى جورج أبيض.. قدم أكثر من 130 مسرحية وعين مديراً للفرقة المصرية للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان جورج أبيض، ولد فى بيروت بلبنان 5 مايو، هاجر إلى مصر وعمره 18 عاما فى 1898 وعمل ناظراً لمحطة سيدى جابر بالإسكندرية.

جورج أبيض انضم إلى جمعيات التمثيل العربية والفرنسية بالإسكندرية، فى يوليو 1904 سافر جورج أبيض إلى فرنسا لدراسة التمثيل، وهناك التحق بالكونسرفتوار وتعلم الموسيقى على يد الفنان سيلفان ثم عاد إلى مصر على رأس فرقة فرنسية عام 1910 .

كون جورج أبيض فرقة عربية عام 1912 بعدما حل فرقته الفرنسية، وقدم فى دار الأوبرا أول مسرحية شعرية عربية من فصل واحد بعنوان "جريح بيروت" تأليف شاعر النيل حافظ إبراهيم وقدم مع فرقته أكثر من 130 مسرحية مترجمة ومؤلفة طوال عشرين عاما.

عام 1942 انتخب جورج أبيض أول نقيب للممثلين ثم عين أستاذًا للتمثيل والإلقاء فى معهد فن التمثيل عند افتتاحه عام 1944، وعمل به حتى وفاته وفى عام 1952 عين مديراً عامًّا للفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى.

واندمج جورج أبيض بفرقته مع فرقة عكاشة عام 1913، ثم فرقة رمسيس، كما استعانت به مصرعام 1935 لإنشاء الفرقة القومية المصرية قدم أول فيلم غنائى مصرى (أنشودة الفؤاد عام 1932).

ومن أهم أعماله: عطيل، أوديب الملك، ترويض النمرة، تاجر البندقية، صلاح الدين وملكة أورشليم، أنا الشرق، أرض النيل، ونظرًا لجهوده المتوالية فى إنهاض المسرح، منحه الملك فاروق عام 1945، رتبة الباكوية من الدرجة الأولى، وفى عام 1952 عين مديرًا للفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى ولكنه استقال فى يوليو عام 1953لظروف صحية.