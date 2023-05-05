شيرين عبدالوهاب تتغنى بأنغام كوكب الشرق

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ياسر رشاد - القاهرة - أطلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، للمرة الثانية، على حضور ليلة من روائع الموجي، بوصلة طربية لكوكب الشرق أم كلثوم، في حفلة تكريم الموجي بالسعودية.
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قدمت شيرين عبدالوهاب أغنية للصبر حدود مع الأوركسترا الموسيقية للمايسترو وليد فايد.
شيرين عبدالوهاب "هادئة" في ليلة روائع الموجي:
كانت شيرين قدمت بحضور هادئ كلاسيكي على خلاف حركاتها المعهودة على المسرح، وقدمت "انت وبس اللي حبيبي"، مع الفرقة الموسيقية للمايسترو وليد فايد.
موعد حفل ليلة روائع الموجي في السعودية:
يقام الحفل على مسرح أبوبكر سالم مع كبار نجوم الطرب من مصر ولبنان والخليج وتونس، وهم: "أنغام، شيرين، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، زينة عماد"، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وإشراف فني للموسيقار يحيىالموجي.
قنوات البث المباشر للحفل:
يذاع الحفل مباشرةً على قنوات مزيكا وmbc ونجوم إف إم تي في وقنوات mbc مصر وقنوات روتانا الموسيقية.
فعاليات تقويم الرياض 2023:
بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.
فعاليات موسم الرياض 2022:
بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الــ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى.