شيرين عبدالوهاب تتغنى بأنغام كوكب الشرق

ياسر رشاد - القاهرة - أطلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، للمرة الثانية، على حضور ليلة من روائع الموجي، بوصلة طربية لكوكب الشرق أم كلثوم، في حفلة تكريم الموجي بالسعودية.

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قدمت شيرين عبدالوهاب أغنية للصبر حدود مع الأوركسترا الموسيقية للمايسترو وليد فايد.

شيرين عبدالوهاب "هادئة" في ليلة روائع الموجي:

كانت شيرين قدمت بحضور هادئ كلاسيكي على خلاف حركاتها المعهودة على المسرح، وقدمت "انت وبس اللي حبيبي"، مع الفرقة الموسيقية للمايسترو وليد فايد.

موعد حفل ليلة روائع الموجي في السعودية:

يقام الحفل على مسرح أبوبكر سالم مع كبار نجوم الطرب من مصر ولبنان والخليج وتونس، وهم: "أنغام، شيرين، مي فاروق، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، زينة عماد"، بقيادة موسيقية للمايسترو وليد فايد، وإشراف فني للموسيقار يحيى

الموجي.

قنوات البث المباشر للحفل:

يذاع الحفل مباشرةً على قنوات مزيكا وmbc ونجوم إف إم تي في وقنوات mbc مصر وقنوات روتانا الموسيقية.

فعاليات تقويم الرياض 2023:

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الــ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى.