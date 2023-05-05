شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "هارلي" لمحمد رمضان يتخطى 31 مليون جنيه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل فيلم "هارلي" للفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر المركز الثانى في قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الخميس 416 ألفًا و958 جنيها، ولا يزال فى المركز الأول متصدراً بإجمالى الإيرادات بعدما وصل إجمالي ما حققه الفيلم في السينمات 31 مليونًا و249 ألفًا و272 جنيها متفوقًا على بقية الأفلام.

فيلم هارلى بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميده، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، وإنتاج سامر المحضر، وإخراج حمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

الفيلم يكسر حاجز غياب محمد رمضان عن السينما خلال الأربع سنوات الماضية إذ قدم آخر أفلامه "الديزل" عام 2018، ومنذ هذا العام غاب رمضان عن السينما وانشغل بتواجد فى الدراما التليفزيونية بشكل سنوى، إضافة إلى دخوله وانشغاله بمجال الغناء، ويسجل هارى التعاون الثانى بين محمد رمضان ومى عمر فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم آخر ديك فى مصر.