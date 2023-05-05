شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل ريفو الجزء الثانى استعدادًا لعرضه على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي فريق عمل مسلسل ريفو من تصوير الجزء الثاني من العمل، استعدادًا لطرحه في الموسم الصيفي عبر منصة watch it الإلكترونية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.

ونشر تامر هشام أحد أبطال العمل صورة تجمعه بباقي الأبطال من تصوير الجزء الثاني عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "فركش ريفو 2".

مسلسل ريفو

يذكر أن الجزء الأول من العمل عرض في يونيو الماضي 2022 عبر منصة watch it وحقق نجاحا مبهرا وقتها، وشارك في بطولته كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.

وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.