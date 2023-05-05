شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يحيى ذكرى ميلاد شقيقه الراحل على طريقة أغنيته "لما بيوحشنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان رامي صبري على إحياء ذكرى ميلاد شقيقه الراحل كريم، بكلمات أغنيته "لما بيوحشني"، ونشر عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة تجمعه بشقيقه، معلقًا عليها: "ياه عالدنيا لما تفكر تعاندنا ليه علي غفلة، عن أغلى الناس تبعدنا، ليه وفي ثانية تاخد مننا حبيبنا ياه على الدنيا، أخي كريم النهاردة عيد ميلاده حبيبي في الجنة إن شالله الله يرحمك ويغفرلك يا حبيبي".



رامي صبري

وكان "صبري" حرص على دعم ومساندة أصالة قبل حفلها في القاهرة، وكتب عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أصالة الفن والحب والأخلاق والعطاء والذوق والحنية ولا يوجد كلام يصفها أنتى مصر وأنتى الوطن العربى وأنتى فى كل شبر من أرضنا العربية نحبك ونحترم وجودك وسطنا الله يحفظك ويبعد عنك أى شر هتنورينا فى بلدك مصر يوم 5/5 وأنا أول الحاضرين".

كما أحيى مؤخرًا حفلاً غنائيا كبيرا في الكويت، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد، بعد أن بيعت كل تذاكر الحفل في وقت مبكر، وحرص رامي على تقديم مجموعة من الأغاني الحديثة والقديمة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الكويتي والعربي وشاركوه غناء بعض الأغنيات.

وأقدم عدد من محبي رامي صبري خلال الحفل على الاحتفال بعيد ميلاده وأحضروا "تورتة" وورود وقدم رامي الشكر لهم على اللفتة المميزة خلال الحفل، معبرا لهم عن سعادته به بشكل كبير.

ومؤخرًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" التي حققت نجاحا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.