شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان "جربة للسينما العربية" يطلق بوستر دورته الثانية بشعار (بالسينما نرتقى ونلتقى) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مهرجان "جربة للسينما العربية" الذي أسسته وتنظمه جمعية "ثقافة بلا حدود" برئاسة المحامية آثار الماقوري عن البوستر الرسمي للدورة الثانية، والتي ستقام في الفترة من 18 إلى 24 يونيو لعام 2023، وقالت مديرة المهرجان الدكتورة عبلة الأسود عن فكرة وتفاصيل البوستر: يجمع الكثير من ثقافة مدينة " جربة " جزيرة الأحلام ، فالزي الذي ترتديه السيدة في البوستر هو الزي التقليدي والرسمي للمرأة في الجزيرة، وهو الحولي الجربى، أما الفنار الموجود أعلى البوستر فهو أحد معالم الجزيرة السياحية وأهم ما يميز جربة، فضلا عن أنه أطول فنار في أفريقيا، وبحر الجزيرة المتدرج باللون الأزرق بنقائه وصفاء مياهه ورماله من مميزات "جربة " جزيرة الاحلام وشواطئها ورمالها وطابعها السياحي والتعايش والتسامح الموجود بها ، وشعار هذا العام للمهرجان هو " بالسينما نرتقي ونلتقي " وهو فكرة مشتركة ما بين المدير الفني للمهرجان الطاهر بن غديفة ومدير المكتب الفني ماهر زيتون، أما تصميم البوستر فهو للمخرج الصحفي أحمد إسماعيل .



بوستر مهرجان جربة للسينما العربية

مهرجان "جربة للسينما العربية " أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم ، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور ، ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة " جربة " السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية .